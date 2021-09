இயக்குனர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் உடன் கைகோர்க்கும் விஷால்.. புதிய படத்தின் அப்டேட்!

சென்னை : பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு உள்ளானது திரிஷா இல்லனா நயன்தாரா என்ற படத்தை இயக்கிய இயக்குனர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இப்போது பிரபுதேவாவின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள பஹீரா என்ற ஹாரர் படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

எனிமி படத்தை தொடர்ந்து அறிமுக இயக்குனர் வினோத் இயக்கத்தில் வீரமே வாகை சூடும் என்ற படத்தில் விஷால் நடித்து வர ஒரே கட்டமாக இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில் விஷாலின் 33வது திரைப்படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது.

vishal to team up with director adhik ravichandran. earlier he directed simbu's aaa and trisha illaina nayanthara. now he directing vishal 33. this movie shooting will begin in end of the year.