ஏய் எப்புர்ரா... H D குவாலிட்டியில் யூடியூப்பில் வெளியான கட்டா குஸ்தி... யார் பார்த்த வேலைடா இது?

சென்னை: விஷ்ணு விஷால் நடித்த கட்டா குஸ்தி திரைப்படம் டிசம்பர் 2ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

செல்ல அய்யாவு இயக்கத்தில் விஷ்ணு விஷாலுடன் ஐஸ்வர்யா லெக்‌ஷ்மி, கருணாஸ், முனீஷ்காந்த் உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் படத்தில் நடித்திருந்தனர்.

ரசிகர்களிடம் சிறப்பான வரவேற்பை பெற்ற இந்தப் படம் பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் மாஸ் காட்டியது.

திரையரங்குகளைத் தொடர்ந்து நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியான கட்டா குஸ்தி, தற்போது யூடியூப்பிலும் இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Vishnu Vishal starrer Gatta Kusthi hit the theaters last month. The film was well received by the fans and was streaming on Netflix OTT. In this case, it has now been released on the YouTube site and has created a stir.