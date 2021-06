நெவர்...எவர்...கிவ் அப்...வைரலாகும் விஷ்ணு விஷாலின் ஐஸ் பாத் வீடியோ

சென்னை : அதிக ஹிட்களை கொடுக்கா விட்டாலும் ஒவ்வொரு படத்திலும் வித்தியாசமான ரோல்களை தேர்வு செய்யும் நடிக்கும் ஹீரோக்களில் ஒருவர் விஷ்ணு விஷால். அதைத் விட ஃபிட்னஸில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர்.

விஷ்ணு விஷால் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரரும் கூட. கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிறைய ஃபிசிக்கல் மற்றும் மென்ட்டல் சேலஞ்ச்களை எதிர்கொண்டு வந்துள்ளார் விஷ்ணு விஷால். இவர் சமீபத்தில் தான் பாட்மிண்டன் வீராங்கனை ஜுவாலா ஹட்டாவை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

English summary

Vishnu has shared a new video of him taking an ice bath and has captioned with the "Never Give up" song from Thala Ajith's 'Vivegam' playing in the background.