கட்டா குஸ்தி ட்ரெய்லரில் விஜய்யை வம்பிழுத்த விஷ்ணு விஷால்… வாரிசு ரிலீஸ் பிரச்சினைல இது தேவையா?

சென்னை: விஷ்ணு விஷால் நடித்துள்ள கட்டா குஸ்தி திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

விஷ்ணு விஷால் ஜோடியாக ஐஸ்வர்யா லெக்‌ஷ்மி நடித்துள்ள கட்டா குஸ்தி டிசம்பர் 2ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், கட்டா குஸ்தி ட்ரெய்லரில் விஜய்யை வம்பிழுக்கும் விதமாக இடம்பெற்றுள்ள வசனம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Vishnu Vishal starrer Gatta Kusthi will hit the theaters on December 2. The film team has released the trailer of this film. In this, Vishnu Vishal and Redin Kingsley teased Vijay's film Badri and it became a controversy.