அஜித்தை வைத்து பில்லா 3 எடுப்பீங்களா...டைரக்டர் கொடுத்த நச்சு பதில்

சென்னை : அறிந்தும் அறியாமலும், பட்டியல், ஆரம்பம் உள்ளிட்ட பல வெற்றி படங்களை இயக்கியவர் டைரக்டர் விஷ்ணுவர்தன். இவர் 2007 ம் ஆண்டு அஜித்தை வைத்து பில்லா படத்தை இயக்கினார்.

ரஜினி நடித்த பழைய பில்லா படத்தின் கதை தான். படத்தின் டைட்டில், கதையை அப்படியே ரீமேட் செய்தாலும், அசத்தல் ஆக்ஷன் காட்சிகள் நிறைந்ததாக எடுத்திருந்தார். படத்தின் கதை முழுவதும் மலேசியாவில் நடப்பதாக எடுத்திருந்தார்.

English summary

vishnuvardan in his recent interview about billa 3 with ajith. he shared so many things about vijay and ajith. his recent movie Shershaah receives lots of praises.