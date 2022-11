ஹவுஸ்மேட்ஸ் அனைவர் மீதும் வழக்கு தொடர்ந்த கதிரவன்.. இதெல்லாம் ஒரு கேஸா என கேட்கும் தனலட்சுமி?

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் யாருமே கோப்பைகளை சுத்தம் செய்வது இல்லை என்றும் காபி, டீ குடித்து விட்டு கண்ட இடத்தில் போடுகின்றனர் என ஒட்டுமொத்த ஹவுஸ்மேட்ஸ் மீதும் புகார் கொடுக்க முடிவு செய்து விட்டார் கதிர்.

வியாழக்கிழமையான இன்று ஏகப்பட்ட ஹவுஸ்மேட்கள் அடுக்கடுக்கான கேஸ்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தனர்.

நீதிபதிகள் கொடுத்த தீர்ப்பே தப்பு இருக்கு என தனலட்சுமி, விக்ரமன் உள்ளிட்டோர் கேஸ் கொடுக்க மைனா கொடுத்த கேஸ் செம காமெடியாக மாறியது.

என்ன பத்தி பேச உனக்கு தகுதியே இல்லை..ராமை அசிங்கப்படுத்திய அசீம்.. சூடுபிடிக்கும் பிக் பாஸ் வீடு!

English summary

Vj Kathiravan gives case against whole housemates for not cleaning glasses and plates. Bigg Boss saved captain Myna Nandhini in that case so Kathir gives the case against whole housemates.