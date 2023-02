கோமாளிகளால் நம்மை ஜெயிக்க முடியாது... பிக் பாஸ் அசீமை நேரடியாக அட்டாக் செய்த மகேஸ்வரி

சென்னை: 2022 அக்டோபர் 9ம் தேதி தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 6 கடந்த மாதம் 22ம் தேதியோடு முடிவுக்கு வந்தது.

21 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்ற இந்த சீசனில் அசீம் - விக்ரமன் இருவருக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.

இறுதியாக பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் டைட்டில் வின்னராக அசீம் அறிவிக்கப்பட்டார்.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 முடிந்த பிறகும் கூட போட்டியாளர்களாக பங்கேற்றவர்கள் இடையே கடும் வாக்குவாதம் நிகழ்ந்து வருகிறது.

English summary

Azeem won the title of Bigg Boss Season 6. Later, in an interview, he gave the nickname to VJ Maheshwari as a snake. Maheshwari has responded by criticizing Azeem as a clown.