Bigg Boss Tamil 6: பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறினார் விஜே மகேஸ்வரி.. நோ அழுகாச்சி டிராமா!

சென்னை: இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து விஜே மகேஸ்வரி அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறி உள்ளார்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை எபிசோடில் தனலட்சுமி, மகேஸ்வரி, ராம் மூவரும் கடைசி இடத்தில் இருந்த நிலையில், யார் காப்பாற்றப்படுவார் என கமல் கேட்க, எப்படியாவது வெளியே போய்விட வேண்டும் என இந்த வாரம் ஆயிஷா மனநிலையில், இருந்த தனலட்சுமி ராம் மற்றும் மகேஸ்வரி சேவ் செய்யப்படுவர் எனக் கூறினார்.

ஆனால், எப்போதும் போலவே ரச்சிதா இந்த முறையும் சரியாக மகேஸ்வரி தான் வெளியேறுவார் என்பதை சரியாக சொன்னார்.

பாத்ரூமில் கதறி கதறி அழுத தனா.. ஊழல்வாதின்னு வெளுத்து விட்ட கமல்.. இந்தியன் தாத்தாவாவே மாறிட்டாரு!

English summary

VJ Maheshwari officially evicted from Bigg Boss Tamil 6 house and finally Ram again saved this week also from the eviction. VJ Maheshwari happy about her eviction and told she will enjoy the holiday with her son.