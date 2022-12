விமர்சனம் செய்ய நீ யாரு?..உருவ கேலி செய்தவருக்கு விஜே பார்வதி கோபமான பதிலடி!

சென்னை : இணையத்தில் தரக்குறைவாக உருவகேலி செய்த இணையவாசிக்கு சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளார் விஜே பார்வதி

ரேடியோ ஜாக்கியாக தனது பயணத்தை தொடங்கி பார்வதி தற்போது வீடியோ ஜாக்கியாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

மதுரையை பூர்வீகமாகக் கொண்டவர் இவர், தற்போது சென்னையில் செட்டிலாகி விட்டார். இவருடையே ஸ்பெஷலே அழகான தமிழ் உச்சரிப்பு தான்.

குண்டாக இருந்ததால் உருவகேலி செய்தார்கள்.. குஷ்புவின் மகள் வேதனை !

English summary

VJ Parvathy has given a befitting reply to a netizen who mocked her on the internet. She Added It is My Wish to Keep my Body Fit or Not and I can't post a beatiful photo just to make you happy.