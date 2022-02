VJS 46...டைட்டிலே வைக்காமல் மொத்த ஷுட்டிங்கையும் முடிச்சுட்டாங்களேப்பா

சென்னை : விஜய் சேதுபதியின் 46 வது படத்திற்கு இதுவரை டைட்டில் வெளியிடவே இல்லை. ஆனால் அதற்குள் படத்தின் ஒட்டுமொத்த ஷுட்டிங்கையும் முடித்து விட்டார்கள்.

விஜய் சேதுபதியின் அடுத்த படத்திற்கு VJS 46 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. டைரக்டர் பொன்ராம் இயக்கி உள்ள இந்த படம் சன் பிக்சர்ஸ் பேனரில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளது.

English summary

Actor Vijay Sethupathi's next film VJS 46 shooting wraps up in Chengalpat. But still this movie's title kept under secret. In this rural drama vijay sethupathi play a cop role after sethupathi movie.