VTK உடனடி அப்டேட்..அடுத்து ராம் பொத்தினேனியுடன் இணைகிறார் இயக்குநர் கெளதம் மேனன்

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தை அடுத்து ராம் பொத்தனேனியுடன் இணைந்து படம் இயக்க உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

கவுதம் வாசுதேவ மேனன் நீண்ட காலத்திற்கு பின் இயக்கிய படம் வெந்து தணிந்தது காடு இன்று வெளியாகியுள்ளது.

வெந்து தணிந்தது காடு முடிந்து வெளியான உடனே தனது அடுத்தப்பட இயக்கம் பற்றிய அப்டேட்டை உடனடியாக அறிவித்துள்ளார்.

கேரளாவிலும் பட்டையை கிளப்பும் வெந்து தணிந்தது காடு.. தயாரிப்பாளர் ஷிபு தமின்ஸ் அறிவிப்பு

English summary

It has been announced that after Venthu Tanindhathu Kadu, he is working with Ram Pothaneni. Gautham Vasudeva Menon's long-awaited film Venthu Tanindhathu Kadu has been released today. Immediately after the release of Venthu Tanindhathu Kadu,, he immediately announced an update about his next film direction.