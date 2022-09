வெந்து தணிந்தது காடு கவுதம் மேனன் மீது பாய்வது ஏன்?..விமர்சனங்கள் சொல்வதென்ன?

சென்னை: வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் நேரடியாக சிம்பு தெரிவித்த கருத்து தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

வெந்து தணிந்தது காடு படம் மிகப்பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் வெளிவந்துள்ளது. சிம்பு உடல் எடையைக் குறைத்து மெனக்கிட்டுள்ளார்.

இந்தப்படம் பெரும் வெற்றிபெறும் என எதிர்ப்பார்த்த நிலையில் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யாததால் இயக்குநர் கவுதம் மேனனை விமர்சிக்கின்றனர்.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் உங்களால் என் உருவத்தை கேலி செய்து எழுத முடியவில்லை..சிம்பு பெருமிதம்?

English summary

The comment made directly by Simbu at the press conference of Venthu Thanindhathu Kadu is currently the talk of social media. Venthu Thanindhathu Kadu movie has been released with huge expectations. Simbu has lost weight. Expecting the film to be a huge hit, they are criticizing director Gautham Menon for not living up to expectations.,