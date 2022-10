சிரஞ்சீயின் மெகா 154 டைட்டில் அப்டேட்… பொங்கலுக்கு சூறையாட வரும் வால்டேர் வீரைய்யா!

ஐதராபாத்: தெலுங்கு மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவியின் 'காட்ஃபாதர்' திரைப்படம் 100 கோடி வசூலித்து அதிரடி காட்டியது.

மேகன்ராஜா இயக்கத்தில் சிரஞ்சீவியுடன் பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் சல்மான் கானும் நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், சிரஞ்சீவி நடித்து வரும் 'மெஹா 154' படத்தின் டைட்டில் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

காட்ஃபாதர் பாக்ஸ் ஆபிஸ்: புஷ்பா, RRR படங்கள் வரிசையில் 100 கோடி… மாஸ் காட்டிய சிரஞ்சீவி!

English summary

Telugu megastar Chiranjeevi is acting in his 154th film. Titled 'Mega 154', the film is also starring Shruti Haasan and Ravi Teja. The team has announced the title of this film is Waltair Veerayya.