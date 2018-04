 »   »  பேசலாம் வாங்க என்கிறார் ஸ்ருதிஹாசன்

shruthi ஸ்ருதி ஹாசன் கூட பேசணுமா? #ASKSHRUTI

சென்னை: தனக்கென தனி ரசிக பட்டாளத்தை வைத்துள்ள ஸ்ருதி ட்விட்டர் உலகின் குயின் ஆகவே வலம் வருகிறார்.

ட்விட்டரில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸ்ருதி ரசிகர்களுடன் இன்று மாலை 4 மணி அளவில் பேச இருக்கிறார். அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இதை தெரிவித்து உள்ளார். லைவ் ஆகா உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறார்.

தனது காதலரான மைக்கேலை திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கும் நிலையில் புதுப் படம் ஒன்றில் ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஸ்ருதியன்ஸ் தயாராகுங்கள், உங்களது கேள்வி கணைகளை நெறி செய்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் கேள்விகளை இந்த #AskShruti ஹேஷ்டாக் பயன்படுத்தி கேட்கலாம்.

Hello Shrutians, Live chat with our Queen @shrutihaasan here on twitter from 4 PM IST today ! Ask your questions with using #AskShruti Hashtag ! Be there ✌💕 pic.twitter.com/y1h3Fo1G6f