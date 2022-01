"நாங்க இருக்கோம் தலைவா"...பக்குவமான கமெண்ட்ஸ்...சபாஷ் போட வைத்த ரஜினி ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகர் தனுஷ் மற்றும் அவரது மனைவியும் ரஜினியின் மூத்த மகளுமான ஐஸ்வர்யா இருவரும், 18 வருடங்கள் தம்பதிகளாக இருந்த தாங்கள் தற்போது பிரிய முடிவு செய்திருப்பதாக சோஷியல் மீடியாவில் அறிவித்தனர். இதை பார்த்த பலரும் தங்களின் அதிர்ச்சியையும், கவலையையும் தெரிவித்தனர்.

இவர்களின் பிரிவிற்கு என்ன காரணம் என பலரும் பல விதமாக தகவல்களை பகிர்ந்தனர். தனுஷின் திருமண போட்டோக்கள், மகன்களுடன் இருக்கும் பழைய போட்டோ, மனைவிக்காக காதலுடன் பாடல் பாடிய வீடியோ ஆகியவற்றை அதிகம் பகிர்ந்தனர். இதனால் #Dhanush, #Rajinikanth, #divorce, #Aishwarya போன்ற ஹாஷ்டேக்குகள் உருவாக்கப்பட்டு, டிரெண்டிங் ஆக்கப்பட்டன.

முறிந்தது 18 ஆண்டு கால மணவாழ்க்கை...இணையத்தில் தீயாய் பரவும் தனுஷ் குடும்ப போட்டோஸ்

English summary

Yesterday Dhanush and Aishwarya dhanush announced their separation. Fans expressed their shocks. But now fans are worried and shared their support for Rajinikanth. They expressed their feelings in a kindly and matured manner.