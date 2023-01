நாங்க ரூல்ஸ் பிரேக் பண்றவங்க.. வனிதா தோளில் கை போட்டு போஸ் கொடுத்த அசீம்.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: கதறுறவங்க கதறட்டும் இந்த சீசன் வின்னர் நான் தான் என பிக் பாஸ் சீசன் 6 டைட்டில் வின்னர் வனிதா விஜயகுமார் உடன் இணைந்து எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கியதிலேயே அதிகம் விமர்சிக்கப்பட்ட பிக் பாஸ் சீசன் என்றால் அது 6வது சீசன் தான்.

அசீமுக்கு டைட்டில் கொடுத்ததற்கு எதிராக பலரும் பலவிதமான கருத்துக்களை சோஷியல் மீடியாவில் பதிவிட்டு ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர். ஆனால், வெற்றி பெற்ற மகிழ்ச்சியில் அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் கெத்தாக தனக்கு சப்போர்ட் செய்தவர்களுடன் அசீம் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்கள் வேகமாக பரவி வருகின்றன.

உங்க அரசியல் எல்லாம் என்கிட்ட வச்சிக்காதீங்க.. போனில் மிரட்டினா பயப்பட மாட்டேன்.. வனிதா விளாசல்!

English summary

Vanitha Vijayakumar shared photos with Azeem and tweeted, "We are not here to set examples for anyone… we are here to BREAK THE RULES" and Vikraman fans trolled the post with various comments.