சென்னை: நடிகை ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி கைதி பட வில்லன் நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் உடன் எடுத்துக் கொண்ட நெருக்கமான புகைப்படத்தை பதிவிட்டு ஹார்ட் எமோஜியை பதிவிட்டது பரபரப்பை கிளப்பியது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் பூங்குழலியாக நடித்த ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி தனது காதலை வெளிப்படையாக அறிவித்து விட்டார் என பலரும் நம்பினர்.

இந்த விஷயம் பூதாகரமான நிலையில், நடிகை ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி நாங்கள் இருவருமே நண்பர்கள் தான் காதலர்கள் இல்லை என அதிரடி விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

லைஃப் டைம் செட்டில்மென்ட் தான் போல.. அர்ஜுன் தாஸை காதலிக்கும் ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி.. க்யூட் பிக்!

English summary

Ponniyin Selvan actress Aishwarya Lekshmi opens up about her relationship with Master actor Arjun Das and she reveals they are just good friends only not lovers in her instagram page shocks fans.