கனவில் கூட நினைக்கவில்லை... நாக சைதன்யா - சமந்தா விவாகரத்து குறித்து மனம் திறந்த நாகார்ஜூனா!

சென்னை: நாக சைதன்யாவும் சமந்தாவும் பிரிவார்கள் என கனவில் கூட நினைக்கவில்லை என நாகார்ஜூனா தெரிவித்துள்ளார்.

என்னோட Divorce-கு அப்பறம் நான் ஒடஞ்சிட்டேன் Samantha Opens Up about NagaChaitanya Divorce

தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் நடிகை சமந்தா. தற்போது ஹாலிவுட்டில் படத்திலும் கமிட் ஆகியுள்ளார் நடிகை சமந்தா.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கிலும் அடுத்தடுத்து படங்களில் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். விஜய் சேதுபதி மற்றும் நயன்தாராவுடன் இணைந்து அவர் நடித்துள்ள காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படம் வரும் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தில் திரையரங்குகளில் ரிலீஸ் ஆகிறது.

English summary

Actor Nagarjuna opens up about Naga Chaytanya and Samantha's divorce. He says, We never even dreamed that Naga Chaitanya and Samantha would split up.