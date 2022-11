என் நண்பன் விஜயகாந்த் செய்யும் வேலையால் மற்ற நடிகர்கள் மாட்டிக் கொள்வோம்... சத்யராஜ் ஃபிளாஷ் பேக்

சென்னை: கடந்த வாரம் வெளிவந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் லவ் டுடே திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார் நடிகர் சத்யராஜ்.

எண்பதுகளின் நடிகர்களில் இன்னமும் பலதரப்பட்ட கதாபாத்திரங்களில் பல மொழிகளில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரே நடிகர் சத்யராஜ் என்றால் மிகையாகாது.

இந்நிலையில் நடிகர் விஜயகாந்த் பற்றி சத்யராஜ் ஒரு நிகழ்வில் பேசியிருப்பது தற்சமயம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Actor Sathyaraj has played the lead role in the successful movie Love Today which released last week. It is no exaggeration to say that Sathyaraj is the only actor of the eighties who is still playing a variety of roles in multiple languages. In this case, the fact that Sathyaraj spoke about actor Vijayakanth in an event is currently being shared.