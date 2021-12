அமீருக்கு பிரியாணின்னா என்னன்னே தெரியாது.. அமீர் சீக்கிரம் வெளியே வந்தாபோதும்.. அஷ்ரஃப் உருக்கம்!

சென்னை: அமீர் வெற்றி பெற வேண்டாம் பழைய அமீராக வெளியே வந்தால் போதும் என்று அவரது கார்டியனான அஷ்ரஃப் தெரிவித்துள்ளார்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள கோரியோகிராஃபர் அமீர், கடந்து வந்த பாதை டாஸ்க்கில் தான் பட்ட கஷ்டங்களை எல்லாம் கூறினார். மேலும் தன்னை குடும்பத்தில் ஒருவராக சேர்த்துக் கொண்ட அஷ்ரஃப் குடும்பத்தினர் குறித்தும் கூறினார்.

2021ல் ஹிட்டான டாப் 5 பெப்பியான பாடல்கள்... ஜாலியா கேட்கலாம்,ஆடலாம் பாடலாம் ரகம்

அமீரின் கதையை கேட்ட ரசிகர்கள் வாழ்க்கையில் இவ்ளோ கஷ்டங்களை கண்ட அமீர், பிக்பாஸ் வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக்கொள்ளாமல் எப்போதும் பாவனி பின்னாலேயே சுற்றுவதா என விளாசி வருகின்றனர்.

English summary

Negative comments about Aamir are also being shared on social media. Ashraf's family is dissatisfied with Ameer's upbringing. Amir does not know what is briyani says his guardian Ashraf. He also says that they want Amir to come out as the old Aamir.