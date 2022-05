என்ன சொல்றீங்க...ஏகே 61ல் அஜித் இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கலியா...அப்புறம் ?

சென்னை : ஏகே 61 படத்தில் அஜித் இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கவில்லை என புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியும் குழப்பமும் அடைந்துள்ளனர்.

டைரக்டர் ஹெ.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் தற்போது ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார். கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக ஐதராபாத் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்டமான செட்டில் தான் இந்த ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

According to latest sources, In AK 61 movie Ajith is not playing dual role. He is playing only a dual look. Fans shocked and confused on this latest information. They asked that is Ajith was a hero or villain in this movie. What was the connection between college professor Ajith and bank robbery.