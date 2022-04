என்னது...சுதா கொங்கரா படத்தில் அஜித் – சூர்யா இணைந்து நடிக்கிறார்களா?

சென்னை : டைரக்டர் சுதா கொங்கரா இயக்க உள்ள படத்தில் அஜித் மற்றும் சூர்யா இணைந்து நடிக்க உள்ளதாக புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. இது ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தையும், சந்தோஷத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இறுதிச்சுற்று, சூரரை போற்று படங்களை இயக்கி, அனைவரையும் தன்னை திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் சுதா கொங்கரா. இவர் அடுத்து யாரை இயக்க போகிறார் என ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். இதற்கிடையில் சுதா கொங்கராவே தனது படங்கள் பற்றி அப்டேட் கொடுத்த ட்விட்டரில் இணைந்தார்.

English summary

Already KGF and KGF2 fame Hombale films announced that Sudha Kongara to direct their next project. Now Latest buzz said that In Hombale films - Sudha Kongara movie, Ajith and Suriya to join together. Meanwhile some other sources denied this news. Ajith had chance to join in Hombale films - Sudha Kongara movie. Official announcement will come after Ajith completing AK 62 project.