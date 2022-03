மாறன் டைரக்டருக்கு பத்திரிக்கையாளர் மீது என்ன கோபம்...என்ன சொல்ல வர்றாரு?

சென்னை : தனுஷ் நடித்த மாறன் படம் பல குழப்பங்களையும், கேள்விகளையும் அனைவரின் மனதிலும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஏன் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வி அனைவரின் மனதிலும் எழுந்தாலும், பத்திரிக்கையாளர்கள் மீது டைரக்டருக்கு என்ன கோபம், என்ன சொல்ல வருகிறார் என்ற கேள்வியும் தோன்றுகிறது.

Maaran Movie Review by Poster Pakiri | Dhanush | Malavika Mohanan | Karthick Naren | Filmibeat Tamil

டைரக்டர் கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த படம் மாறன். இந்த படம் நேரடியாக நேற்று ஓடிடியில் ரிலீசானது. தனுஷ் முதல் முறையாக பத்திரிக்கையாளர் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படத்தில் மாளவிகா மோகனன், ராம்கி, சமுத்திரக்கனி, ஆடுகளம் நரேன், ஸ்மிருதி வெங்கட், அமீர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தை சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ளது.

பறவைகள், விலங்குகள் துன்புறுத்தப்படவில்லை.. மனுஷங்களை இப்படி துன்புறுத்துறாங்களே.. மாறன் மீம்ஸ்!

English summary

The Dhanush-starrer Maran was released directly in Ott yesterday.This movie got negative reviews. In the first half of the movie, the director urged journalists to be honest. But in the second half, Amir questioned why journalists write with honesty.