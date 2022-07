என்னது...நயன்தாராவால் பொன்னியின் செல்வனிற்கு நோ சொன்னாரா சிம்பு?

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. பான் இந்தியா படமான இதற்கான ப்ரொமோஷன் வேலைகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

இந்த படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இது ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. யுட்யுப்பில் இதுவரை 30 மில்லியன் பார்டைகளை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. அதே சமயம் இது பாகுபலி படத்தை போல இருப்பதாக சிலர் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் படம் பற்றி பல அதிர வைக்கும், ஆச்சரியப்பட வைக்கும் தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அருள் மொழி வர்மன் உள்ளிட்ட சில பெயர்கள் தவறாக போஸ்டரில் குறிப்பிடப்பட்டதும் சர்ச்சையாக்கப்பட்டது.

English summary

Some sources said that Simbu said no for Ponniyin Selvan. Because Nayanthara also part of the movie. But Ponniyin Selvan movie team denied this information.Fans shocked on this news.