கவிஞர் சினேகன் பாடல் ஆசிரியர்களுக்காக எடுக்கும் முயற்சி ... என்ன தெரியுமா?

சென்னை: இயக்குநர் முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி மற்றும் அதிதி சங்கர் நடித்திருந்த திரைப்படம் விருமன்.

இந்தப் படக்குழுவினர் செய்த விளம்பரத்தின் காரணமாக படம் மிகவும் வெற்றிகரமாக ஓடியது.

இந்நிலையில் விருமன் திரைப்படத்தில் ஒரு பாடல் எழுதியுள்ள கவிஞர் சினேகன் அந்தப் படம் தொடர்பாக தன்னுடைய அதிருப்தியை அந்த சமயத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

Viruman is the Movie Directed by Muthiah, starring Karthi and Aditi Shankar. The film is running successfully because of the publicity done by the movie crew. In this case, poet Snehan, who has written a song in the movie Viruman, has expressed his displeasure regarding the movie at that time.