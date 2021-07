யாஷிகா இப்போ எப்படி இருக்கார்...அவருக்கு என்ன தான் ஆச்சு ?...பதறும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிரபல மாடலும், நடிகையுமான யாஷிகா ஆனந்த் விஜய் டிவி.,யில் பிக்பாஸ் சீசன் 2 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று மிகவும் பிரபலமானார். அதன் பிறகு அவருக்கு ரசிகர்கள் எண்ணிக்கையும், பட வாய்ப்புக்களும் அதிகரித்தன.

பல படங்களில் சிறிய ரோல்களில் நடித்து வந்த யாஷிகா, தற்போது எஸ்.ஜே.சூர்யா நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஹீரோவாக நடிக்கும் கடமையை செய் படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது.

English summary

Yashika Aanand who met accident has suffered multi fractures in arm, foot, hip. she is now admitted in chennai apollo hospital. After Yashika met accident, she became trending in twitter.