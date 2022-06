என்னது...ப்ரத்விராஜ் தோல்விக்கு அக்ஷய்குமார் தான் காரணமா...தயாரிப்பாளர் சொன்ன பகீர் தகவல்

மும்பை : அக்ஷய் குமார் மற்றும் மனுஷி சில்லர் நடித்த வரலாற்று படம் சாம்ராட் ப்ருத்விராஜ். டைரக்டர் சந்திரபிரகாஷ் திரிவேதி இயக்கிய இந்த படத்தை ஆதித்ய சோப்ரா தயாரித்திருந்தார்.

சஞ்சய் தத், சோனு சூட் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்த இந்த படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. வரலாற்று ஆக்ஷன் படமா சாம்ராட் ப்ருத்விராஜ், கிட்டதட்ட 300 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டது.

2019 ம் ஆண்டே துவங்கப்பட்ட இந்த படத்தின் வேலைகள், கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக தாமதமானது. ஆரம்பத்தில் ப்ருத்விராஜ் என பெயரிடப்பட்ட இந்த படத்தின் டை்டடில் பிறகு சாம்ராஜ்ட் ப்ருத்விராஜ் என மாற்றப்பட்டது.

Samrat Prithviraj movie makers blamed that Akshay kumar is the only reason for the failure of the movie. But director chandrasekar dwivedi declined that remarks. And he said that he was the only reason for film's failure.