நூறு நாட்களைக் கடந்த விக்ரம்: எப்படி ஒர்க்அவுட் ஆனது கமல், லோகேஷ் கனகராஜ் சக்ஸஸ் ஃபார்முலா?

சென்னை: கமல் நடிப்பில் ஜூன் 3ம் தேதி வெளியான விக்ரம் திரைப்படம், திரையரங்குகளில் 100 நாட்களைக் கடந்துள்ளது.

பல வருடங்களுக்குப் பிறகு திரையரங்குகளில் 100 நாட்கள் சாதனையை விக்ரம் படம் நிகழ்த்திக் காட்டியுள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்த விக்ரம் படத்தில், கமலுடன் விஜய் சேதுபதி, ஃபஹத் பாசில், சூர்யா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்.

English summary

Kamal starrer Vikram has crossed 100 days in theaters, directed by Lokesh Kanagaraj. Also, this film crossed 400 crores in box office collections. Here are the reasons that made Vikram a huge success