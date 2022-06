என்ன சொல்றீங்க...ஜெயிலர் பொங்கல் ரிலீஸ் கிடையாதா?

சென்னை : ரஜினி நடிக்க உள்ள ஜெயிலர் படம் 2023 ம் ஆண்டு பொங்லுக்கு ரிலீசாகும் என தகவல்கள் வெளியான நிலையில், தற்போது பொங்கல் ரிலீஸ் கிடையாது என புதிய தகவல் சமூக வலைதளங்களில் உலவிக் கொண்டிருக்கிறது.

ரஜினிக்கு அண்ணாத்த படம் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வெற்றியை பெறவில்லை. இதே போல் டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமாருக்கும் பீஸ்ட் படம் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வரவேற்பையோ, வசூலையோ தரவில்லை. இதனால் தலைவர் 169 படத்தை பிரம்மாண்ட வெற்றி படமாக்க இருவரும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் தலைவர் 169 படத்திற்கு ஜெயிலர் என டைட்டில் வைத்துள்ளதாக சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். படத்தில் ரஜினியை தவிர மற்ற யாரெல்லாம் நடிக்க போகிறார்கள் என இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை.

திருமணம் நல்லபடியா நடக்க காரணம் இவங்கதான்.. விக்னேஷ் சிவன் யாருக்கு நன்றி சொன்னாரு தெரியுமா ?

English summary

According to latest sources, Rajinikanth's Jailer will not release on Pongal 2023. It may be relase on April. So Jailer will clash with Thalapathy 66 is rumour. Will expected Jailer to release in theatres with solo entry.