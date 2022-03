சூர்யாவுக்கு கார்த்தி தவிர இன்னொரு தம்பி இருக்கிறாரா? ....இன்ஸ்டாவில் வெளியான படம்

சென்னை : நடிகர் சிவக்குமாருக்கு சூர்யா, கார்த்தி இரண்டு மகன்கள் உள்ளது அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம். ஆனால் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியாகி உள்ள ஒரு போட்டாவால் சூர்யா-கார்த்திக்கு மற்றொரு சகோதரர் இருக்கிறாரா என அனைவரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

குத் வித் கோமாளி 3 ல் என்ட்ரி கொடுக்கும் டாப் ஹீரோ... சர்ப்ரைஸ் ஆன ரசிகர்கள்

தமிழ் சினிமாவின் மார்க்கண்டேயன் என அழைக்கப்படுபவர் நடிகர் சிவக்குமார். இவரின் கலையுலக வாரிசுகளாக சூர்யா, கார்த்தி தற்போது தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக அசத்தி வருகிறார்கள்.

English summary

Actor Sivakumar's daughter and Suriya-Karthi's sister Brindha Sivakumar shared her childhood photo with brothers. She dressed like a boy. She said that this was her favourite photo. Karthi, actress Radhika and others liked and commented on this photo.