ஆபாச பட விவகாரம்.. ராஜ் குந்த்ராவை சிக்க வைத்த முக்கிய ஆதாரம் இதுதான்.. மும்பை போலீஸ் பரபர தகவல்!

மும்பை: ஆபாச பட விவகாரத்தில் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்த்ராவை போலீசார் கைது செய்ய கிடைத்த முக்கிய ஆதாரம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பிரபல பாலிவுட் நடிகையாக வலம் வருபவர் ஷில்பா ஷெட்டி. இவரது கணவர் ராஜ் குந்த்ரா.

சகுனி திரைப்படம் வெளியாகி 9 வருஷமாச்சு.... இணையத்தில் டிரெண்டாகும் புகைப்படம் !

தொழிலதிபரான ராஜ் குந்த்ரா நேற்று முன்தினம் இரவு மும்பை போலீஸாரால் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

What is the Key evidence to arrest Raj Kundra in pornography case? Raj kundra's whats app chat with his partners are the key evidence to arrest him.