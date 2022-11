பட்டத்து அரசன் படத்தில் கூறப்பட்டுள்ள தாரப் பங்கு என்றால் என்ன... இயக்குநர் சற்குணம் விளக்கம்

சென்னை: சற்குணம் இயக்கத்தில் அதர்வா மற்றும் ராஜ்கிரன் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள பட்டத்து அரசன் திரைப்படம் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

மண் சார்ந்த திரைப்படங்களில் கைதேர்ந்தவரான சற்குணம் இந்த முறையும் தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரம் மற்றும் ஊர் சார்ந்த விஷயங்கள் பற்றி படமாக்கி இருக்கிறார்.

இந்தப் படம் தொடர்பாக கொடுத்துள்ள ஒரு பேட்டியில் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை சற்குணம் கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Directed by Sarkunam, Pattathu Arasan Movie starring Atharva and Rajkiran in lead roles is running successfully. Sarkunam, who is an expert in village-based films, has this time made a film about the culture and local issues of Tamil Nadu. In an interview given by him regarding this film, Sarkunam has given many interesting information.