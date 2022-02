என்னது....ஏகே 61 ல் மோகலாலுடன் இவருமா...வேற லெவல் சம்பவம் காத்திருக்கு போலவே

சென்னை : அஜித்தின் வலிமை படத்தை தொடர்ந்து அதிக எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி உள்ள விஷயம் அவர் அடுத்தபடியாக நடிக்க போகும் ஏகே 61 படம் தான். இந்த படம் பற்றி வெளியாகி வரும் அடுத்தடுத்த அப்டேட்களே செம மாஸாக இருந்து வருகிறது. ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்திற்கு மேல் ஆச்சரியம் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

டைரக்டர் ஹச்.வினோத், அஜித், போனி கபூர் கூட்டணியில் உருவாகி, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்திய சினிமாவே அதிகம் எதிர்பார்க்கும் படமாக இருப்பது வலிமை படம். இந்த படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது கிட்டதட்ட முடிவாகி விட்டது என்றே சொல்லலாம். ஆனால் போனி கபூர் தரப்பில் இருந்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வரவில்லை. பிப்ரவரி 24 வலிமை ரிலீசாகி விடும் என்ற நம்பிக்கை காரணமாக அஜித்தின் அடுத்த படமான ஏகே 61 மீது அனைவரின் கவனமும் திரும்பி உள்ளது.

According to latest sources, After Mohanlal, now Nagarjuna too join in Ajith's AK 61. Shooting of this movie starts on march 9th with formal pooja. First schedule of the ak 61 shooting is planned in Hyderabad. For this reason mega set was ready in hyderabad.