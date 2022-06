என்னது வனிதா விஜயக்குமார் கர்ப்பமா...பகீர் கிளப்பிய ரசிகர்கள்...அவரே சொன்ன விளக்கம் இதோ

சென்னை : நடிகர் விஜயகுமார் - மஞ்சுளா தம்பதியின் மகளான வனிதா விஜயகுமார், விஜய் நடித்த சந்திரலேகா படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்து தனது கெரியரை தொடங்கினார். மாணிக்கம் உள்ளிட்ட ஒரு சில படங்களில் நடித்து, பின்பு திருமண வாழ்க்கையில் பிஸியானார்.

சினிமாவை விட்டு முழுவதுமாக விலகிய வனிதாவிற்கும், அவரது முதல் கணவருக்கு விவாகரத்து ஆனது. பின்பு இரண்டாவதாக தொழிலபதிபர் ஒருவரை வனிதா திருமணம் செய்தார். ஆனால் அவருடனும் விவாகரத்து நடக்க பின்பு பிரபல டான்ஸ் மாஸ்டர் ஒருவரை வனிதா காதலித்து வந்ததாக கிசுகிசுக்கப்பட்டது.

இப்படி இருக்கையில் வனிதாவுக்கும் பீட்டர் பால் என்பவருக்கும் 3வது திருமணம் நடைப்பெற்றது. ஆனால் அதுவும் சில மாதங்கள் வரை மட்டுமே நீடித்தது. இப்போது பீட்டர் பாலும் வனிதாவும் பிரிந்து விட்டனர். இப்படி வனிதாவுக்கு திருமண வாழ்க்கை சரியாக அமையவில்லை.

English summary

Vanitha Vijayakumar playing a pregnant woman role in Vasivin Karpinigal movie. She posted her photo in instagram and revealed her character name. But netizens questioned that is Vanitha was pregnant. Now she explained the truth behind the photo.