விஜய்யின் வாரிசு இந்த ஹாலிவுட் படத்தின் காப்பியா?...பகீர் கிளப்பிய ப்ளூசட்டை மாறன்

சென்னை : எந்த நடிகரின் படம் வந்தாலும் அந்த படத்தை விமர்சித்து ட்விட்டரில் போஸ்ட் போடுவது ப்ளூசட்டை மாறனின் வழக்கம். கண்டனம், எதிர்ப்பு வந்தாலும் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்.

ஆரம்பத்தில் நடிகர்களின் படங்களை விமர்சித்து வந்த ப்ளூசட்டை மாறன், தற்போது நடிகர்களின், குறிப்பாக பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் பற்றிய அறிவிப்பையும் விமர்சித்து ட்வீட் போட்டு, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறார்.

அப்படி லேட்டஸ்டாக, விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வைத்து அது ஹாலிவுட் படம் ஒன்றின் காப்பி என சொல்லி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளார். இது ரசிகர்களை கொந்தளிக்க வைத்துள்ளது.

வெளியானது தளபதி 66 ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்...எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே ?

English summary

In his recent tweet, Bluesattai Maran said that Vijay's Varisu movie story was copy of 2008 hollywood movie Larco Winch. He asked that Varisu is remake of Larco Winch or inspiration or copy. Some of them supported Blue Sattai maran's point. But Vijay fans angry with Blue sattai Maran.