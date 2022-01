மாறும் ஓட்டு விகிதம்...அப்போ பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னர் ராஜு இல்லையா?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் இறுதி வாரம் நடைபெற்று வருகிறது. 100 நாட்களை கடந்து ஃபினாலே வாரம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இதுவரை ஃபினாலே என்றைக்கு நடக்க போகிறது என்ற அறிவிப்பு ஏதும் வெளியாகவில்லை. இதனால் ரசிகர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.

அமீர், நிரூப், பாவனி, பிரியங்கா, ராஜு ஆகியோர் ஃபைனலுக்கு சென்றுள்ளனர். இவர்களில் ராஜு தான் டைட்டில் வெல்ல போகிறார். ரன்னர் அப் பிரியங்கா வாங்குவார் என கூறப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையில் சின்னத்திரை நடிகர்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் போட்டியாளர்களுக்காக சோஷியல் மீடியாக்களில் ஓட்டுக் கேட்டு வருகிறார்.

வெளியானது விதார்த்தின் கார்பன் படத்தின் ஸ்னீக் பீக் காட்சிகள்... ரசிகர்கள் வரவேற்பு

English summary

Latest sourses said that bigg boss contestants voting percentage was changing day by day. Pavani beat Priyanka in vote bank. So more chance for pavani to get runner up instead of priyanka. If this will continue, Pavani will come to first place in voting percentage.