பத்து தல ஷுட்டிங் எப்போ... தாமதத்திற்கு காரணம் சிம்புவா...ஏன் என்னாச்சு?

சென்னை : பத்து தல படத்தின் ஷுட்டிங் துவங்குவதற்கு காரணம் சிம்பு தான் என கூறப்படுகிறது. அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஒன்று உள்ளதாம். இதனால் சிம்புவிற்காக தான் மொத்த டீமும் வெயிட்டிங் என கூறுகிறார்கள்.

மாநாடு படம் தந்த பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து கெளதம் மேனன் இயக்கும் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் ரொம்ப பிஸியாக நடித்து வந்தார் சிம்பு. ஒரு வழியாக சமீபத்தில் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் ஷுட்டிங் முடிந்து, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் துவங்கப்பட்டு விட்டது.

இளையராஜாவுக்கு அந்த விஷயத்தில் ஆதரவு குரல் கொடுத்த பா. ரஞ்சித்.. பாராட்டும் ரசிகர்கள்!

English summary

According to sources, Gowtham Karthik portions in Pathu Thala was completed. Now whole team waiting for Simbu. After Vendhu Thanindhadhu Kaadu, Simbu to gain weight and long beard for Pathu Thala. So the team decided to kick start the shooting from May 25th onwards in Karnataka.