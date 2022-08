சமந்தாவை நேருக்கு நேர் பார்த்தால்...நாக சைதன்யா இதை தான் செய்வாராம்

ஐதராபாத் : ரசிகர்களின் ஆன்ஸ்க்ரீன் மற்றும் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் ஃபேவரைட் காதல் ஜோடியான நாகசைதன்யாவும், சமந்தாவும் 2017 ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர். ஆனால் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி தரும் வகையில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பிரிவை அறிவித்தனர்.

Naga Chaitanya Love | மீண்டும் காதலில் விழுகிறார் நாக சைதன்யா..

பிரிவை அறிவித்த பிறகு சமந்தா - நாகசைதன்யா இருவரும் என்ன செய்தாலும், பேசினாலும் உடனடியாக அது தலைப்பு செய்தி ஆகி விடுகிறது. அந்த அளவிற்கு இவர்கள் பற்றிய விஷயங்களில் ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

பிரிவை அறிவித்த பிறகு நாகசைதன்யா, லக் ஸ்டோரி, தேங்க் யூ, லால் சிங் சத்தா போன்ற பல படங்களில் நடித்து விட்டார். தற்போது வெங்கட் பிரபு இயக்கும் படத்தில் நடிக்க தயாராகி வருகிறார். சமந்தாவும் ஏராளமான படங்கள், வெப்சீரிஸ் என வரிசையாக பலவற்றில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

English summary

During the promotions of his upcoming Bollywood film, Naga Chaitanya has responded to what his reaction would be if he were to meet Samantha now. “I will say hi and give her a hug,” Chaitanya said.