என்னது...விக்ரம் பார்ட் 3 வருதா... கமல் சொன்ன அட்டகாசமான தகவல்?

சென்னை : விக்ரம் பார்ட் 3 வர போவதாக கமல் தனது பேட்டி ஒன்றில் கூறி உள்ளார். பேட்டியில் கமல் கூறி உள்ள தகவல்கள் சினிமா ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தி இருந்தாலும் இது பல கேள்விகளையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

1986 ம் ஆண்டு கமல், அம்பிகா, சத்யராஜ் நடித்து வெளிவந்த படம் விக்ரம். ராக்கெட் ஏவுதளத்தில் இருந்து கடத்தப்பட்ட ராக்கெட்டை கண்டுபிடித்து, மீட்பது தான் படத்தின் கதை. மிகப் பெரிய பிளாக்பஸ்டர் படமான இந்த படத்தை ராஜசேகர் இயக்கி இருந்தார். தற்போது 34 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதே டைட்டிலில் கமலை வைத்து விக்ரம் படத்தை இயக்கி உள்ளார் டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ்.

தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ளது விக்ரம் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் என கூறப்படுகிறது. இந்த படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. கமல் லீட் ரோலில் நடிக்கும் இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். பான் இந்தியா படமாக 5 மொழிகளில் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதன் படத்தின் இந்தி மொழி டிரைலர் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

During Cannes film festival 2022, Kamal give an interview for a channel, he said that Fourth guy in Vikram is not a rumour. Suriya played a last minute appearence. He leads to the story next part. Fans immediately asked that would Lokesh Kanagaraj to direct Vikram 3 or Kaithi 2.