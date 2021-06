சர்வானந்த் 30-வது திரைப்படத்தை தயாரிக்கும் ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் எப்போது

சென்னை : பல தரமான படங்களை தமிழ் சினிமாவிற்கு தொடர்ந்து கொடுத்துக் கொண்டுள்ளது ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ்.

இதுவரை தயாரித்த திரைப்படங்களிலேயே அதிக பட்ஜெட்டில் சுல்தான் திரைப்படம் தயாரிக்கப்பட்டு வெளியாகி மாஸான வெற்றி பெற்றது.

இப்பொழுது தெலுங்கு நடிகர் சர்வானந்த் 30-வது படத்தை ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்க இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு அதன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் தேதி வெளியாகி உள்ளது.

