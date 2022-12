கட்டுனா அவள கட்டணும் டா.. 7 ஆண்டுகளாக நாக சைதன்யா யாரை திருமணம் செய்ய காத்திருந்தார் தெரியுமா?

சென்னை: நடிகை சமந்தா மற்றும் நாக சைதன்யா விவாகரத்து செய்து கொண்டது ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

சினிமாவில் சிறகை விரித்து பறக்க நினைத்த நடிகை சமந்தாவுக்கு திடீரென மயோசிடிஸ் எனும் அரிய வகை நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், அவர் அதற்கான சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், திருமணம் செய்து கொண்டால் அவரைத் தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என நாக சைதன்யா 7 ஆண்டுகளாக காத்திருந்த சம்பவம் ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

சோதனையான நேரம்?இன்னும் எத்தனை பேரை தாக்குமோ?..சமந்தா போல அரியவகை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நடிகை!

English summary

Naga Chaitanya told in a throw back video how he eager to marry Samantha, and he try to impress her for 7 years after their first meet in Yeh Maya Chesave shooting spot. Fans wants to the lovable pair will join together soon.