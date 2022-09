பொன்னியின் செல்வன் 2ம் பாகம் எப்போ தெரியுமா ரிலீஸ்? கிளைமேக்ஸில் மணிரத்னம் செஞ்ச சம்பவம்!

சென்னை: சியான் விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி நடிப்பில் உருவாகி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகி உள்ளது.

முதல் நாளிலேயே படத்தை பார்க்க டிக்கெட் கிடைக்காமல் பலரும் கடுப்பாகி உள்ளனர். அந்த அளவுக்கு டிக்கெட் புக்கிங் ஒரு வாரத்துக்கு ஏகப்பட்ட தியேட்டர்களில் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகி விட்டன.

பொன்னியின் செல்வன் கிளைமேக்ஸை செம ட்விஸ்ட் உடன் முடித்து அதன் 2ம் பாகத்திற்கு ரசிகர்களை வெறித்தனமாக வெயிட் செய்ய வைத்துள்ளார் மணிரத்னம்.

English summary

Ponniyin Selvan part 2 will be release in 2023 next year summer updates out now. Ponniyin Selvan part 1 getting more positive reviews from audience and critics. Director Maniratnam give a sure shot industry hit with his PS1.