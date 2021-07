சிவகார்த்திகேயனின் டான் எப்போது ரிலீஸ் தெரியுமா.... வெளியானது புதிய தகவல்!

சென்னை : நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இப்பொழுது அறிமுக இயக்குனர் சிபிசக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் டான் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

முழுக்க முழுக்க கல்லூரி கதைக்களத்தில் கலகலப்பாக எடுக்கப்பட்டு வரும் இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் கல்லூரி மாணவராக நடிக்கிறார்.

லாக்டவுனுக்குப் பிறகு மீண்டும் டான் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ள நிலையில் எப்போது ரிலீஸ் ஆக உள்ளது என்ற புதிய தகவல் தற்போது கிடைத்துள்ளது.

