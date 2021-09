விஜய் ஆன்டனியின் பிச்சைக்காரன் 2 ... ஷுட்டிங் எப்போ ஆரம்பம்னு தெரியுமா ?

சென்னை : 2016 ல் வெளியான விஜய் ஆன்டனியின் பிளாக்பஸ்டர் படமான பிச்சைக்காரன், மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. வசூலில் சாதனை படைத்த பாகுபலி படம் உலக அளவில் டிவி ஒளிபரப்பில் பெற்ற வசூலை முறித்த தென்னிந்திய படம் பிச்சைக்காரன் தான்.

அதிலும் இந்திய அரசு 2018 ல் அமல்படுத்திய 500, 1000 ரூபாய் நோட்டுக்களை செல்லாது என அறிவித்த திட்டம் பற்றி 2016 ல் வெளியாகின பிச்சைக்காரன் படத்தில் காமெடியாக கூறப்பட்டிருந்தது பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தது. தாய்- மகன் பாசம், காமெடி, சென்டிமென்ட், ஆக்ஷன், காதல் ஆகியவற்றை கலந்து சொன்ன கதை பிச்சைக்காரன்.

English summary

sources said vijay antony's picchaikaran 2 shooting will begin today along with special poojai. from the first time vijay antony will introduce himself as director. this movie is also to expected different storyline.