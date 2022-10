ஜி பி முத்து எங்கே?..பதறி ஓடிய சாந்தி..அதுதான் தாய் மனசு

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டில் அனைவரையும் கவர்ந்த போட்டியாளராக இருக்கிறார் ஜி.பி.முத்து.

இரண்டு நாட்களாக வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட ஜி.பி.முத்துவுக்கு ட்ரிப்ஸ் ஏற்றப்படுகிறது.

இன்று காலை ஜி.பி.முத்து எங்கே என்று கேட்க வெளியில் இருக்கிறார் என்றவுடன் சாந்தி பதறி அடித்து ஓடிப்போய் நலம் விசாரித்தார்.

’என்ன வேணா பண்ணு நான் கவலைப்படல’..பிக்பாஸ் வீட்டில் ஸ்கோர் பண்ணும் ஜி.பி.முத்து

English summary

GP Muthu is the most popular contestant in the Bigg Boss house. Trips are applied to GP Muthu who has been suffering from viral fever for two days. This morning, as soon as he was outside to ask where GP Muthu was, Shanti panicked and ran away to inquire about his well-being.