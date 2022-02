மகான் படத்தில் வாணி போஜனா... எங்கப்பா இருக்கார்.... ஆளவே காணோம்

சென்னை : மகான் படத்தில் நடிகை வாணி போஜன் நடித்திருப்பதாக கூறினார்கள். எங்கப்பா அவரை ஆளவே காணோம் என ரசிகர்கள் விடாமல் கேட்டு வருகின்றனர். அதற்கு பிறகு தான், அட ஆமாம்ப்பா...அவர எங்கே காணோம் என அனைவரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

டைரக்டர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் விக்ரம், துருவ் விக்ரம் முதல் முறையாக இணைந்து நடித்துள்ள படம் மகான். செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோ பேனரில் லலித் குமார் தயாரித்துள்ள ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார்.

Yesterday Vikram and Dhuruv Vikram starred Mahaan movie was released in amazon prime video. This action-thriller movie gets positive response from fans. But fans asked why vani bhojan missed from the movie, where is her scenes.