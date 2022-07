பாகுபலி படமே பொன்னியின் செல்வன் காப்பி தான்...இணையத்தை அலற விடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகத்தின் டீசர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் வெளியிடப்பட்டது. இந்த படம் தமிழ் உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதனால் படத்தின் டீசரும் 5 மொழிகளில் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த டீசர் அனைத்து மொழிகளிலும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. யூட்யூப்பில் வெளியிடப்பட்ட இரண்டு நாட்களில் 20 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது பொன்னியின் செல்வன். இதனை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

பொன்னியின் செல்வன் டீசர் படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை பல மடங்கு அதிகரிக்க செய்துள்ளது. அதே சமயம் ரசிகர்களிடம் இது பெரிய மோதலையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதிலும் தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் ரசிகர்களிடையே சோஷியல் மீடியாவில் பெரிய விவாதமே நடந்து வருகிறது.

English summary

After saw a Ponniyin Selvan teaser, Baahubali fans trolled that this a copy of Baahubali. But Ponniyin Selvan fans replied with exact proof and explained. THey said that Ponniyin selvan was the original one. Many scenes from this Novel was used in Baahubali movie. But Maniratnam filmed that as it is mentioned in novel.