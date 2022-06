யார் அந்த ஜெயிலர்? அப்போ, ரஜினிகாந்த் இல்லையா? வெளியான பரபர அப்டேட்!

சென்னை : ரஜினி அடுத்தபடியாக நடிக்கும் தலைவர் 169 படத்திற்கு ஜெயிலர் என டைட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை நாள் முழுவதும் ட்விட்டரில் டிரெண்டிங் ஆக்கி ரசிகர்கள் கொண்டாடி வந்தனர்.

ரஜினியின் அடுத்த படத்தை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க போகிறார். அனிருத் இந்த படத்திற்கு இசையமைக்கிறார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய், ரம்யா கிருஷ்ணன், பிரியங்கா அருள்மோகன், சிவ ராஜ்குமார் ஆகியோர் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

தலைவர் 169 படத்தின் ஷுட்டிங் ஜுலை மாத இறுதியில் அல்லது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் துவங்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஆனால் இதுவரை அது பற்றிய உறுதியான தகவல் ஏதும் வெளியாகவில்லை. படத்தில் நடிப்பவர்கள், ஷுட்டிங் பற்றி எந்த அப்டேட்டையும் சன் பிக்சர்ஸ் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.

According to latest update, Shiv Rajkumar to play a Jailer role in Jailer movie. Rajini will play a criminal or negative shade role. If Rajini to play negative role it will be a special treat to fans. Sivakarthikeyan will play in Rajini's flash back scene.