சன்னி லியோனுக்கு பிடித்த தமிழ் நடிகர் யார்? வேறு யாரு அவர்தான்..

பிரபல நடிகை சன்னி லியோன் பாலிவுட் தாண்டி தற்போது தமிழ் படங்களிலும் நடிக்கத் தொடங்கி உள்ளார்.

தமிழில் ஏற்கெனவே வடகறி படத்தில் நடித்தவர் தற்போது ஓ மை கோஸ்ட், தீ இவன் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நேற்று இந்தப்பட விழாவில் கலந்துக்கொண்ட அவர் தனக்கு பிடித்த நடிகர் யார் என்று கூறியுள்ளார்.

Famous actress Sunny Leone has started acting in Tamil films besides Bollywood. He has already acted in Vadakari in Tamil and now he is acting in O My Ghost, Thee Ivan. He attended the film festival yesterday and said who is his favourite actor.