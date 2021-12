யார் அந்த கருப்பு ஆடு? சத்தியம் வாங்கியும் கண்டுபிடிக்க முடியலையே.. பிக்பாஸ் தேர்தல் களேபரம்!

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டில் நடந்த தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிக்கு மாற்றி ஓட்டு போட்ட நபரை கண்டு பிடிக்க முடியாமல் குழம்பினர் ஹவுஸ்மேட்ஸ்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வார லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க்காக அரசியல் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது. இதில் ஹவுஸ் மேட்டுகள் 4, 4 பேராக மூன்று கட்சிகளாக பிரிந்தனர்.

சஞ்சீவ், பிரியங்கா மற்றும் சிபி ஆகியோர் தங்களின் கட்சிகளுக்கு தலைவராக இருந்தனர். இதில் சஞ்சீவின் கட்சியும் சிபியின் கட்சியும் கூட்டணி அமைத்து தேர்தல் பிரச்சராத்தில் ஈடுபட்டுவந்தது.

Biggboss Tamil 5: Housemates were confused as they could not find the person who voted for the opposition in the election held at the Biggboss house.